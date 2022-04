6ème Multirando La Tarusate Tartas, 15 mai 2022, Tartas.

6ème Multirando La Tarusate Tartas

2022-05-15 07:30:00 – 2022-05-15

Tartas Landes

6éme Multirando « La Tarusate », organisée par la PST Cyclo Tartas.

Raid VTT – 100 km

Parcours VTT & VAE (assistance éléctrique) – [25 – 35 – 45 – 55 km]

Parcours Route [60 et 90 km]

Parcours Trail non chronométré [8 et 12 km]

Sur place – cafés offert avant départ – Ravitaillement sur les parcours – douches – lavage vélos – buvette – restauration rapide.

Pour cette édition de notre Multirando “La Tarusate”, les inscriptions en ligne sont privilégiées. Une majoration des tarifs sera appliquée pour toutes inscriptions effectuées sur place.

6éme Multirando « La Tarusate », organisée par la PST Cyclo Tartas.

Raid VTT – 100 km

Parcours VTT & VAE (assistance éléctrique) – [25 – 35 – 45 – 55 km]

Parcours Route [60 et 90 km]

Parcours Trail non chronométré [8 et 12 km]

Café et ravitaillement offert

6éme Multirando « La Tarusate », organisée par la PST Cyclo Tartas.

Raid VTT – 100 km

Parcours VTT & VAE (assistance éléctrique) – [25 – 35 – 45 – 55 km]

Parcours Route [60 et 90 km]

Parcours Trail non chronométré [8 et 12 km]

Sur place – cafés offert avant départ – Ravitaillement sur les parcours – douches – lavage vélos – buvette – restauration rapide.

Pour cette édition de notre Multirando “La Tarusate”, les inscriptions en ligne sont privilégiées. Une majoration des tarifs sera appliquée pour toutes inscriptions effectuées sur place.

PST Cylco

Tartas

dernière mise à jour : 2022-04-12 par