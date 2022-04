6ème montée historique Bourbach-le-Haut, 7 mai 2022, Bourbach-le-Haut.

2022-05-07 – 2022-05-07

Démonstration en côte de véhicules anciens et de compétition, sur route sécurisée et fermée. Cette course non chronométrée est réservée aux véhicules de 30 ans et plus, avec quelques petites exceptions pour les autos de plus de 25 ans.

Bourbach-le-Haut

