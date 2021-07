Ingrandes Bords de Vienne Ingrandes, Vienne 6ème Marché des Producteurs de Pays – Bienvenus à la Ferme Bords de Vienne Ingrandes Catégories d’évènement: Ingrandes

### 6ème Marché des Producteurs de Pays – Bienvenus à la Ferme Le ‘‘6ème Marché des Producteurs – Bienvenue à la Ferme’’, véritable institution départementale est une invitation lancée aux gastronomes et autres amateurs de produits frais locaux. Il demeure un rendez-vous estival incontournable pour toutes les ‘‘bonnes fourchettes’’ de la région. Respectant à la fois la tradition et le rigoureux cahier des charges, les organisateurs, épaulés par la Chambre d’Agriculture de la Vienne, ont sélectionné pour vous un large panel d’artisans passionnés, dévoués à leur mission de promotion de produits de qualité issus d’un terroir aussi riche que varié. Ce choix vous permettra de papillonner d’étal en étal afin de goûter les différents mets proposés. Alors, n’hésitez pas, venez nombreux profiter de petits plaisirs simples en famille ou entre amis.

Un Marché de « Producteurs – Bienvenus à la ferme » est un lieu de rencontre avec les producteurs locaux, à la fois chaleureux, animé et coloré ! Bords de Vienne Rue des Déportés – 86220 INGRANDES Ingrandes Vienne

