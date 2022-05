6ème marché aux plants Assat, 8 mai 2022, Assat.

6ème marché aux plants Jardin-verger 3 bis route du bois Assat

2022-05-08 – 2022-05-08 Jardin-verger 3 bis route du bois

Assat Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Grand marché aux plants en présence de trois autres producteurs : Chez Constance, CoqliPot et les Orvets de Bizous. Visites guidées du Jardin-verger Conservatoire à 15h et 17h, inscription sur place.

Buvette et restauration sur place.

+33 6 15 57 93 39

©Clab

