2022-04-01 11:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Monflanquin Lot-et-Garonne EUR Pour la 6ème année consécutive Monflanquin accueillera les Journées Européennes des Métiers d’Art et Créateurs.

Tout au long de ces deux journées, l’Exposition des artisans d’art “De l’outil au geste, de la matière à l’œuvre, du brut au précieux” vous sera présentée dans la salle d’Aquitaine.

Divers stands et démonstrations vous seront proposées sur la place des Arcades.

Les artisans de la Bastide vous ouvriront les portes de leur atelier.

