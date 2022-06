6ème journée des arts énergétiques Ussel Ussel Catégories d’évènement: 19200

2022-06-12 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-12

19200 Ussel A partir de 10h30 au château de la Diège

Entrée gratuite ouvert à tous L’association Energie et Harmonie vous invite à la 6ème journée des arts énergétiques ; ateliers et démonstrations. A partir de 10h30 au château de la Diège

