6ème Foire médiévale: une journée au 13ème siècle, au temps du Chancelier Guérin Senlis, 25 septembre 2021, Senlis.

6ème Foire médiévale: une journée au 13ème siècle, au temps du Chancelier Guérin 2021-09-25 10:00:00 – 2021-09-26 18:00:00

Senlis Oise

3 Les figurants de l’Histoire et Cité d’Antan vous convient à la 6ème foire médiévale de Senlis.

Le chancelier Guérin fut l’une des grandes figures du règne de Philippe Auguste.

Consacré, il y a 800 ans Evêque de Senlis, cet homme d’église et chancelier avisé passa de la crosse à l’épée et prit part à la victoire de la Bataille de Bouvines en 1214, affirmant ainsi la Monarchie des Capétiens.

Il faut rappeler que c’est à Senlis, que Hugues Capet fut élu Roi de France en 987.

Senlis, cité Royale chargée d’histoire, célèbre le Chancelier Guérin, en retraçant la vie au XIII ème siècle au travers de sa Foire Médiévale.

• Artisans et démonstrations de métiers d’antan : atelier de forgerons, fabrications de vitraux, démonstrations d’armes de guerre, boissellerie médiévale, potiers, écrivain, conteurs itinérants, calligraphes, travail du bois, de la laine, peintre médiéval, déambulation de chiens irish wolfhound, objets anciens médiévaux, articles en bois et en cuir, verrerie historique, couteaux, épées, cannes, boucliers, pierres, divers arts médiévaux, appeaux, articles en laine & feutre, grimoires, bijoux (dont certains fabriqués sur place), savonnerie, chaussures médiévales, peintures et croquis, articles pour enfants.

• Marché gastronomique et d’antan : plats, pâtisseries et breuvages médiévaux, confiseries & nougats, pâtes de fruits, confitures, miel et tisanes, fromages, charcuterie, olives, épices, hyprocras, élixir de longue vie…

• Restauration sur place les midis et le samedi soir.

• Musique médiévale

• Ateliers en continu pour les enfants : boucliers et pochons peints. Réservation sur place auprès des artisans.

À NE PAS MANQUER

• Démonstrations de machines de guerre : (trébuchet, catapulte et bombarde)

> le samedi à 11h, 14h, 16h & 18h

> le dimanche à 10h30, 14h, 16h & 18h

• Reconstitution de combats en armure.

> le samedi à 14h45 & 16h45

> le dimanche à 14h45 & 16h45

• Défilé médiéval dans le centre au départ du Parc du Château royal

> samedi à 21h

> dimanche 11h

Le samedi 25 septembre de 10h à 21h et le dimanche 26 septembre de 10h à 18h.

Les figurants de l’Histoire et Cité d’Antan vous convient à la 6ème foire médiévale de Senlis.

Le chancelier Guérin fut l’une des grandes figures du règne de Philippe Auguste.

Consacré, il y a 800 ans Evêque de Senlis, cet homme d’église et chancelier avisé passa de la crosse à l’épée et prit part à la victoire de la Bataille de Bouvines en 1214, affirmant ainsi la Monarchie des Capétiens.

Il faut rappeler que c’est à Senlis, que Hugues Capet fut élu Roi de France en 987.

Senlis, cité Royale chargée d’histoire, célèbre le Chancelier Guérin, en retraçant la vie au XIII ème siècle au travers de sa Foire Médiévale.

• Artisans et démonstrations de métiers d’antan : atelier de forgerons, fabrications de vitraux, démonstrations d’armes de guerre, boissellerie médiévale, potiers, écrivain, conteurs itinérants, calligraphes, travail du bois, de la laine, peintre médiéval, déambulation de chiens irish wolfhound, objets anciens médiévaux, articles en bois et en cuir, verrerie historique, couteaux, épées, cannes, boucliers, pierres, divers arts médiévaux, appeaux, articles en laine & feutre, grimoires, bijoux (dont certains fabriqués sur place), savonnerie, chaussures médiévales, peintures et croquis, articles pour enfants.

• Marché gastronomique et d’antan : plats, pâtisseries et breuvages médiévaux, confiseries & nougats, pâtes de fruits, confitures, miel et tisanes, fromages, charcuterie, olives, épices, hyprocras, élixir de longue vie…

• Restauration sur place les midis et le samedi soir.

• Musique médiévale

• Ateliers en continu pour les enfants : boucliers et pochons peints. Réservation sur place auprès des artisans.

À NE PAS MANQUER

• Démonstrations de machines de guerre : (trébuchet, catapulte et bombarde)

> le samedi à 11h, 14h, 16h & 18h

> le dimanche à 10h30, 14h, 16h & 18h

• Reconstitution de combats en armure.

> le samedi à 14h45 & 16h45

> le dimanche à 14h45 & 16h45

• Défilé médiéval dans le centre au départ du Parc du Château royal

> samedi à 21h

> dimanche 11h

Le samedi 25 septembre de 10h à 21h et le dimanche 26 septembre de 10h à 18h.

Les figurants de l’Histoire et Cité d’Antan vous convient à la 6ème foire médiévale de Senlis.

Le chancelier Guérin fut l’une des grandes figures du règne de Philippe Auguste.

Consacré, il y a 800 ans Evêque de Senlis, cet homme d’église et chancelier avisé passa de la crosse à l’épée et prit part à la victoire de la Bataille de Bouvines en 1214, affirmant ainsi la Monarchie des Capétiens.

Il faut rappeler que c’est à Senlis, que Hugues Capet fut élu Roi de France en 987.

Senlis, cité Royale chargée d’histoire, célèbre le Chancelier Guérin, en retraçant la vie au XIII ème siècle au travers de sa Foire Médiévale.

• Artisans et démonstrations de métiers d’antan : atelier de forgerons, fabrications de vitraux, démonstrations d’armes de guerre, boissellerie médiévale, potiers, écrivain, conteurs itinérants, calligraphes, travail du bois, de la laine, peintre médiéval, déambulation de chiens irish wolfhound, objets anciens médiévaux, articles en bois et en cuir, verrerie historique, couteaux, épées, cannes, boucliers, pierres, divers arts médiévaux, appeaux, articles en laine & feutre, grimoires, bijoux (dont certains fabriqués sur place), savonnerie, chaussures médiévales, peintures et croquis, articles pour enfants.

• Marché gastronomique et d’antan : plats, pâtisseries et breuvages médiévaux, confiseries & nougats, pâtes de fruits, confitures, miel et tisanes, fromages, charcuterie, olives, épices, hyprocras, élixir de longue vie…

• Restauration sur place les midis et le samedi soir.

• Musique médiévale

• Ateliers en continu pour les enfants : boucliers et pochons peints. Réservation sur place auprès des artisans.

À NE PAS MANQUER

• Démonstrations de machines de guerre : (trébuchet, catapulte et bombarde)

> le samedi à 11h, 14h, 16h & 18h

> le dimanche à 10h30, 14h, 16h & 18h

• Reconstitution de combats en armure.

> le samedi à 14h45 & 16h45

> le dimanche à 14h45 & 16h45

• Défilé médiéval dans le centre au départ du Parc du Château royal

> samedi à 21h

> dimanche 11h

Le samedi 25 septembre de 10h à 21h et le dimanche 26 septembre de 10h à 18h.

Ville de Senlis

dernière mise à jour : 2021-08-13 par