2023-09-09 11:00:00 – 2023-09-10 18:00:00

Morbihan Malestroit 1343-2023 : édition exceptionnelle autour de la commémoration du 680eme anniversaire de la Trêve de Malestroit pendant la Guerre de Cent Ans, entre le roi de France et le roi d’Angleterre. Au cœur d’un vaste campement, 8 compagnies de reconstitution historique vous conteront leur vie en 1343, au temps de la Trêve de la Guerre de Cent Ans.

Échangez avec des chevaliers, des soldats piétons, des archers, des gueux, des paysans. Grâce à nos partenaires conférenciers de l’association culturelle MALTREC, découvrez toute l’histoire de la Trêve de Malestroit au travers d’échanges et mini-conférences. Moultes démonstrations et animations : combat, grande compétition de tir à l’arc, lancer de haches, découverte de l’hygiène et des soins dentaires, des méthodes de construction, de l’alimentation, des costumes, spectacles de marionnettes, cracheurs de feu, jongleurs, danses, parades de chevaux ornés pour la circonstance, balades en calèche, grande tombola du 680eme anniversaire…

Marché médiéval et fantastique de 40 artisans créateurs passionnés.

Buvette et restauration sur place ou à emporter. À 11 h le samedi et le dimanche au départ de la Digue : la guerre est finie… Assistez à la signature officielle de la Trêve, suivie d’un défilé joyeux au fil des ruelles ! Afin que la fête soit encore plus belle, venez costumés ! Possibilité de louer des costumes auprès de notre association avant la fête. Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter :

Association « La Cité aux Besants d’Or »

◆ Jean-Louis ABBOU, président : 07. 60. 35. 23. 43

◆ Héloïse PICHON, responsable communication : wonderyunie@outlook.fr

◆ Sylvie ROUX, secrétaire et responsable du marché des artisans : 06. 86. 16. 55. 31 –

assocelticfest@gmail.com

◆ Muriel BRIZAI, trésorière : 06. 50. 81. 61. 90 – murielassobesants@gmail.com +33 7 60 35 23 43 Malestroit

