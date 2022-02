6ÈME FÊTE DU LIVRE AU CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

6ÈME FÊTE DU LIVRE AU CHÂTEAU DE SAINTE-SUZANNE Sainte-Suzanne-et-Chammes

2022-07-31 10:00:00 – 2022-07-31 18:00:00

2022-07-31 10:00:00 – 2022-07-31 18:00:00

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Moment d’échanges et de convivialité, ce rendez-vous annuel à présent bien installé dans le territoire local rassemble près d’une trentaine de participants, exposants ou intervenants autour du livre d’occasion. Marché du livre, démonstrations techniques, séquences d’animation jeune public, mini-concerts attendent les visiteurs dans la cour de la forteresse tout au long de la journée. Entrée libre

+33 2 43 58 13 00 http://www.chateaudesaintesuzanne.fr/

En collaboration avec l'association "Le Présent de Suzanne" et le soutien technique de la municipalité.

