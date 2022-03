6ème Fête des Plantes du Château d’Aramon Parc du château, 4 juin 2022, Aramon.

6ème Fête des Plantes du Château d’Aramon Samedi 4 & dimanche 5 juin 2022 Organisée par l’association des Amis du Château d’Aramon dans les jardins et le parc méditerranéen classés du château d’Aramon, gracieusement mis à disposition par le Marquis et la Marquise d’ARAMON. Animée intégralement par Bernard PICAL dit “Bernard le Jardinier”, elle réunit une cinquantaine d’exposants professionnels des plantes, produits dérivés, outillage et décors de jardins, majoritairement engagés dans une démarche responsable, et quelques 2 000 visiteurs jardiniers amateurs en quête de la plante, des produits ou du décor de leur rêve. Le public pourra y faire son marché auprès des producteurs, savourer des produits du terroir, participer à des conférences… Programme : – Exposition/vente de plantes et végétaux haut de gamme, produits à base de plantes, décorations et matériel de jardinage. – Conférences. – Conseils de culture. – Parcours botanique guidé dans le parc de 7 ha. – Produits locaux, etc. – Animations pour les enfants : poneys, jeux en bois, créations ludiques … – Restauration champêtre, buvettes. Navette gratuite depuis le parking des Arènes (Latitude : 43.89041 | Longitude : 4.683903.) Horaires : de 10 h à 18 h. Entrée : 3,00 €uros ; Gratuite jusqu’à 16 ans. Accès piétons : Porte Béhague – 54, Bd. Gambetta – 30390 Aramon (Latitude : 43.891178 | Longitude : 4.680939) Renseignements : 06 06 47 87 52 ou 04 34 04 26 33 – [amischateaudaramon@gmail.com](mailto:amischateaudaramon@gmail.com) Internet : [https://www.chateaudaramon.com/](https://www.chateaudaramon.com/) Facebook : [https://www.facebook.com/AmisduChateaudAramon](https://www.facebook.com/AmisduChateaudAramon) Réservation Restauration Champêtre : 06 82 45 18 23 ou 04 66 57 02 45

