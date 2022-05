6ème Fête des Associations Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Brisson-sur-Loire Loiret Saint-Brisson-sur-Loire Cette année la Municipalité est heureuse de pouvoir célébrer la 6ème Fête des Associations.

Elle aura lieu le 3 septembre 2022 au port au bois à Gien. Plus d'informations prochainement. +33 2 38 05 19 12

Ville de Gien

