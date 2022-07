6ème Fête de la transhumance Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand

Dordogne

6ème Fête de la transhumance Coly-Saint-Amand, 24 juillet 2022, Coly-Saint-Amand. 6ème Fête de la transhumance

lieu-dit “La Vignolle” Coly-Saint-Amand Dordogne

2022-07-24 07:30:00 – 2022-07-24 17:00:00 Coly-Saint-Amand

Dordogne À partir de 7h30 départ de la navette (uniquement pour les chauffeurs) depuis la place du platane à AUBAS. Pour les marcheurs RDV à COLY-SAINT-AMAND, lieu-dit “La Vignolle”.

– Bénédiction du troupeau par l’Abbé DELJARRIT.

– Parcours de COLY-SAINT-AMAND vers AUBAS.

– Démonstration de chiens de troupeau et animations autour du métier de la laine.

– Rando : 5€ / personne (gratuit -10 ans) sur réservation.

– Repas 12 €/ personne (gratuit -10 ans) sur réservation. Grillades d’agneau pastoral du Randal, dessert. Porter son couvert + verre. ATTENTION fin des inscriptions 14 juillet derniers délais Rendez-vous à 7h30 à Coly-St-Amand pour la bénédiction du troupeau avant le départ. Transhumance avec le troupeau de 7km vers Aubas. Grillade d’agneau pastoral du Randal à 12h. 14h Démonstration de chiens de troupeau et animations autour du métier de la laine et jeux anciens. Réserver avant le 14/07 +33 5 53 51 26 61 À partir de 7h30 départ de la navette (uniquement pour les chauffeurs) depuis la place du platane à AUBAS. Pour les marcheurs RDV à COLY-SAINT-AMAND, lieu-dit “La Vignolle”.

– Bénédiction du troupeau par l’Abbé DELJARRIT.

– Parcours de COLY-SAINT-AMAND vers AUBAS.

– Démonstration de chiens de troupeau et animations autour du métier de la laine.

– Rando : 5€ / personne (gratuit -10 ans) sur réservation.

– Repas 12 €/ personne (gratuit -10 ans) sur réservation. Grillades d’agneau pastoral du Randal, dessert. Porter son couvert + verre. ATTENTION fin des inscriptions 14 juillet derniers délais ewanews.com

Coly-Saint-Amand

dernière mise à jour : 2022-07-12 par

Détails Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand, Dordogne Autres Lieu Coly-Saint-Amand Adresse lieu-dit “La Vignolle” Coly-Saint-Amand Dordogne Ville Coly-Saint-Amand lieuville Coly-Saint-Amand Departement Dordogne

Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coly-saint-amand/

6ème Fête de la transhumance Coly-Saint-Amand 2022-07-24 was last modified: by 6ème Fête de la transhumance Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand 24 juillet 2022 lieu-dit “La Vignolle” Coly-Saint-Amand Dordogne

Coly-Saint-Amand Dordogne