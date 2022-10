6ème fête de la pêche à la mouche Argentat-sur-Dordogne Argentat-sur-Dordogne Catégorie d’évènement: Argentat-sur-Dordogne

2022-10-22 – 2022-10-23 Le bourg Corrze Argentat-sur-Dordogne Après les nombreux reports dus au Covid, et malgré une rivière Dordogne qui n’a pas été épargnée par la sécheresse cette année, la 6e édition de la Fête de la Pêche à la mouche aura bien lieu! L’AAPPMA organisatrice, la Garlèche d’Argentat, a prévu un superbe programme de manière à accompagner la présence des marques exposantes avec des démonstrations de spécialistes Stands de matériel, nombreuses démonstrations et initiations de lancers : lancer canne à deux mains, TLT… Le bourg Argentat-sur-Dordogne

