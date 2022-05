6EME FETE DE LA LAVANDE DE GIGNAC Gignac, 18 juin 2022, Gignac.

6EME FETE DE LA LAVANDE DE GIGNAC Gignac

2022-06-18 18:00:00 – 2022-06-26 20:30:00

Gignac Hérault

Au programme de cette sixième édition :

Journées portes ouvertes tous les jours entre 10h et 18h avec visite des champs de lavandin et de lavande maillette, immortelle d’Italie, sariette romarin, etc.

Vente à la boutique d’huiles essentielles, eaux florales, sprays d’ambiance, savons, tisanes, coussins de graines et baumes à lèvres de notre production certifiée bio.

Buvette : gâteaux et desserts à la lavande, thés aux plantes aromatiques, rafraichissements.

Les week-ends (18, 19, 25 et 26 juin) : assiettes-repas pour déjeuner.

En semaine : nocturne avec dîner dans les champs de lavande au soleil couchant (sur réservation.

Au programme de cette sixième édition :

Journées portes ouvertes tous les jours entre 10h et 18h avec visite des champs de lavandin et de lavande maillette, immortelle d’Italie, sariette romarin, etc.

Vente à la boutique et buvette

+33 6 85 70 53 45

Au programme de cette sixième édition :

Journées portes ouvertes tous les jours entre 10h et 18h avec visite des champs de lavandin et de lavande maillette, immortelle d’Italie, sariette romarin, etc.

Vente à la boutique d’huiles essentielles, eaux florales, sprays d’ambiance, savons, tisanes, coussins de graines et baumes à lèvres de notre production certifiée bio.

Buvette : gâteaux et desserts à la lavande, thés aux plantes aromatiques, rafraichissements.

Les week-ends (18, 19, 25 et 26 juin) : assiettes-repas pour déjeuner.

En semaine : nocturne avec dîner dans les champs de lavande au soleil couchant (sur réservation.

Gignac

dernière mise à jour : 2022-05-01 par