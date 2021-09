6ème Festival Terres de Contes Centre ville, 1 octobre 2021, Martres-Tolosane.

6ème Festival Terres de Contes

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Centre ville

Programme : **VENDREDI 1ER OCTOBRE** _Devant la bibliothèque de Martres-Tolosane_ 19h : Ouverture du Festival _Salle des fêtes_ 21h : Kamel Guennoun “L’Homme qui avait mis le chemin sous ses pieds” (tout public) suivi par “Le serpent vert” (adultes) Tarif adulte 8€, 6-12 ans 4€ **SAMEDI 2 OCTOBRE** _Jardin du Grand Presbytère_ 10h : Michèle Carayre “Arc en ciel” (3 ans et +) 11h : Natacha Laborde et André Beauregard (6 ans et +) Tarif adulte 4€, 3-6 ans 2€, 6-12 ans 2€ 12h Restauration animée avec l’APE Les Petits Martrais 14h Daniel Oulié et Constance “Sieste contée” (10 ans et +) amener transats, plaids) Tarif unique 5€ _Sous la halle_ 16h : Clémence Barbier “L’Homme qui plantait des arbres” Gratuit _Salle des fêtes_ 17h : Pierre Ricard “Facéties Occitanes” (tout public) Tarif unique 5€ _Devant la bibliothèque_ 18h30 : Scène ouverte à tous animée par Kamel Guennoun (histoire 10min maximum) Gratuit 19h30 : Restauration chantée _Salle des fêtes_ 21h : Frédéric Sem “Carte blanche” (tout public) 21h30 : Anne Gaëlle Duvochel “Blanche Neige règle ses contes” (10ans et +) Tarif adulte 8€, 6-12 ans 4€ **DIMANCHE 3 OCTOBRE** _RDV au Lac Saint-Vidian_ 10h : Balade contée avec Stéphane Vignon et les conteurs Gratuit 12h : Repas sorti du sac (en cas de météo favorable)

Voir les tarifs dans le programme

Spectacles adultes, enfants, animations, expositions…

Centre ville Martres-Tolosane Martres-Tolosane Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T19:00:00 2021-10-01T23:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T23:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T12:00:00