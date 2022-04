6ème Festival musical et littéraire d’Arnaga Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

6ème Festival musical et littéraire d’Arnaga Cambo-les-Bains, 30 avril 2022, Cambo-les-Bains. 6ème Festival musical et littéraire d’Arnaga Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains

2022-04-30 – 2022-04-30 Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Cambo-les-Bains 15h15 : Lectures des Fables de La Fontaine et extraits de Chantecler au Potager de la Villa Arnaga.

16h15 : Lectures théâtralisées Les Pyrénées, muses d’Edmond Rostand, Victor Hugo et Alfred de Vigny à la Ruine végétale de la Villa Arnaga. En cas de mauvais temps, les prestations prévues en extérieur se dérouleront aux Écuries.

Programme complet sur www.arnaga.com 15h15 : Lectures des Fables de La Fontaine et extraits de Chantecler au Potager de la Villa Arnaga.

16h15 : Lectures théâtralisées Les Pyrénées, muses d’Edmond Rostand, Victor Hugo et Alfred de Vigny à la Ruine végétale de la Villa Arnaga. En cas de mauvais temps, les prestations prévues en extérieur se dérouleront aux Écuries.

Programme complet sur www.arnaga.com +33 5 59 29 83 92 15h15 : Lectures des Fables de La Fontaine et extraits de Chantecler au Potager de la Villa Arnaga.

16h15 : Lectures théâtralisées Les Pyrénées, muses d’Edmond Rostand, Victor Hugo et Alfred de Vigny à la Ruine végétale de la Villa Arnaga. En cas de mauvais temps, les prestations prévues en extérieur se dérouleront aux Écuries.

Programme complet sur www.arnaga.com Arnaga

Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-20 par OT Cambo les Bains

Détails Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Cambo-les-Bains Adresse Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Ville Cambo-les-Bains lieuville Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains Departement Pyrénées-Atlantiques

6ème Festival musical et littéraire d’Arnaga Cambo-les-Bains 2022-04-30 was last modified: by 6ème Festival musical et littéraire d’Arnaga Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains 30 avril 2022 Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques