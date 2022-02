6ème Festival musical et littéraire d’Arnaga Cambo-les-Bains, 29 avril 2022, Cambo-les-Bains.

6ème Festival musical et littéraire d’Arnaga Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino Cambo-les-Bains

2022-04-29 – 2022-04-29 Villa Arnaga Avenue du Docteur Alexandre Camino

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

La 6ème édition du Festival Musical et Littéraire d’Arnaga décline tout un programme autour des Pyrénées qui ont été tellement chères au cœur d’Edmond Rostand durant toute sa vie et ce, depuis les vacances passées à Bagnères-de-Luchon dans sa jeunesse.

À partir de 14h, lecture de contes du Pays basque et lectures théâtralisées « Les Pyrénées », muses d’Edmond Rostand, Victor Hugo et Alfred de Vigny.

Programme complet sur www.arnaga.com

+33 5 59 29 83 92

Arnaga

