6ÈME FESTIVAL LORRAINE PHOTONATURE Morhange, vendredi 22 mars 2024.

Vendredi

Organisé par l’I.U.T Moselle-Est, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie et la Ville de Morhange. Présence de l’A.I.S.E., du GECNAL, de l’association GORNA et le LPO. De nombreux invités et Stéphane HETTE en invité d’honneur. Au programme expositions photos, conférences, lecture de contes pour enfants… Programme complet et détaillé à découvrir sur leur site internet. Le dimanche, à 9h, sortie nature à la Mutche avec l’A.I.S.E. (sur réservation uniquement au 07 71 85 02 45 ou à contact.aise57@gmail.com). Buvette et petite restauration sur place.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

7 avenue du Maréchal Joffre

Morhange 57340 Moselle Grand Est

