6ème Festival de Territoires Sauvages. plaine des Artigues. Le Teich, vendredi 29 mars 2024.

6ème Festival de Territoires Sauvages. plaine des Artigues. Le Teich Gironde

Du vendredi 29 mars au lundi 1er avril 2024, le festival Territoires Sauvages reprend ses quartiers au Teich. Pour cette 6ème édition, la forêt est à l’honneur.

La forêt… un écosystème à part entière à condition de ne pas être qu’un alignement d’arbres pour la production de bois. et chaque forêt recèle des richesses inestimables en terme de biodiversité. Des essences diversifiées, des individus de tous âges, un mix de différentes strates et la présence de bois mort sont la clé de richesses inestimables. Dans ces conditions, le milieu forestier est capable une flore et une faune variées, de créer ses propres conditions climatiques, qui bénéficient aux alentours et participent à atténuer les effets de la crise climatique.

Balades nature ou contée, expositions, documentaires…

Préinscriptions sur le site.

Soirée d’ouverture le vendredi à 19h.

Entré libre, tout public. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29

fin : 2024-04-01

plaine des Artigues. Halle du port

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine territoires-sauvages@cistude.org

L’événement 6ème Festival de Territoires Sauvages. Le Teich a été mis à jour le 2024-03-04 par OT Le Teich