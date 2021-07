Gien GIEN Gien 6eme Festival de Pétanque GIEN Gien Catégorie d’évènement: Gien

Juillet 2021 Festival de Pétanque Gien ( 45 Loiret ) Attention le concours fédéral du vendredi soir sera limité et bloqué à 64 équipes , Possibilité inscription par avance à Pétanque Giennoise 14 bis rue Jean Mermoz 45500 Gien . Chq 8€/ équipes + n° licence Nom & Prénoms. 6ème Festival de Pétanque dans le centre ville de Gien, ouvert à tous, nombreux terrains aménagés, tombola, concours, animations musicales en partenariat avec la Pétanque Giennoise, les commerçants… GIEN Place Jean-jaurès, Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T16:30:00 2021-07-24T22:00:00;2021-07-25T10:30:00 2021-07-25T19:00:00

