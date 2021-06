Martel Martel Lot, Martel 6eme Festival de Musique Baroque – Stage de Chant Choral « Magnificat en Bohême » Martel Martel Catégories d’évènement: Lot

Martel

6eme Festival de Musique Baroque – Stage de Chant Choral « Magnificat en Bohême » Martel, 14 août 2021-14 août 2021, Martel. 6eme Festival de Musique Baroque – Stage de Chant Choral « Magnificat en Bohême » 2021-08-14 – 2021-08-21

Martel Lot 250 EUR L’accueil des stagiaires aura lieu le samedi 14 août de 10h30 à 12h30, Palais de La Raymondie, à Martel.

Repas de midi libre.

Début du Stage à 14h00.

COVID19 : accès au stage sur présentation du « Pass Sanitaire »

Concert de fin de stage le 21 août en l’église Saint Maur à 20h30. marcel.alasset@orange.fr L’accueil des stagiaires aura lieu le samedi 14 août de 10h30 à 12h30, Palais de La Raymondie, à Martel.

Repas de midi libre.

Début du Stage à 14h00.

COVID19 : accès au stage sur présentation du « Pass Sanitaire »

Concert de fin de stage le 21 août en l’église Saint Maur à 20h30. pays de Martel en Choeur

Détails Catégories d’évènement: Lot, Martel Étiquettes évènement : Autres Lieu Martel Adresse Ville Martel lieuville 44.93674#1.60892