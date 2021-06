Martel Martel Lot, Martel 6eme Festival de Musique Baroque – « Magnificat en Bohême » Martel Martel Catégories d’évènement: Lot

6eme Festival de Musique Baroque – « Magnificat en Bohême » 2021-08-21 20:30:00 – 2021-08-21

Martel

Martel Lot Le Pays de Martel en chœur vous propose un concert « Trompettes et voix ».

D’après des oeuvres de Bach, Kuhnau et Telemann.

