Circuit « Des champs de légumes bio jusqu'aux vieilles charrues, des prêles jusqu'aux tricoptères, de la vallée du Kerallé jusqu'aux arbres remarquables, de la francisque à la république ». Accompagné par Jean-Claude Abgrall, Bénévole de Pays. Départ à 10h de la ferme de Kerallé. Distance 6 km (2 boucles de 3 km). Retour vers 16h30. Niveau facile. Pique-nique à la charge des participants, vers 12h30, à la ferme de Kerallé. Chaussures de marche et vêtements adaptés aux conditions météo nécessaires. Enfants à partir de 10 ans. Chiens non acceptés. Patrimoine rencontré : Kanndy, lavoir, collection et démonstration de vieux outils de la ferme, tourbière, faune et flore rares, moulin à roue horizontale, arbres remarquables, souvenirs laissés par les américains en 1944.

