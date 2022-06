6ème étape du 109ème Tour de France

2022-07-07 – 2022-07-07 Cette étape de 220km compte pas moins de 91km dans les Ardennes !Départ : BINCHEBEAUMONTCERFONTAINEREGNIOWEZCôte des Mazures – 367 m – 2,2 km à 6,3%CHARLEVILLE-MÉZIÈRESSEDANCARIGNANMONTMÉDYLONGUYONLONGWY – Côte du Pulventeux – 351 m – 800 m à 12,3%LONGWY – Rue de la Banque – 286 mArrivée : LONGWY – Côte des Religieuses – 379 m – 1,6 km à 5,8%Passage prévu entre 13h50 et 16h15 environ, hors caravane. Etape 6 dernière mise à jour : 2022-04-07 par

