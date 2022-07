6ème édition – Un dimanche à Briolet Cocumont Cocumont Catégories d’évènement: Cocumont

Lot-et-Garonne Cocumont EUR 20 20 Repas champêtre à l’ombre des vieux chênes sur le site de l’église de Briolet, suivi d’une animation proposée par l’association « Arts &Traditions Populaires de Marmande ».

Repas champêtre à l'ombre des vieux chênes sur le site de l'église de Briolet, suivi d'une animation proposée par l'association « Arts &Traditions Populaires de Marmande ».

Musiques et chants traditionnels Occitans.

