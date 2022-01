6ème édition : Semaine olympique et paralympique à Lacanau Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

2022-01-24 – 2022-01-29

Lacanau Gironde Lacanau En 2022, la SOP se bouge pour la planète et continue de mettre en mouvement la Génération 2024, de la maternelle à l’université, avec 30 minutes d’activité physique quotidienne. Le collège, les écoles primaires, le service des sports et les associations locales proposent des interventions sportives.

L’association Projet Rescue Océan interviendra

30min d’activité bien-être est proposée à chaque classe Mardi 25 Janvier 2022 : intervention d’Athlètes Olympiques Gregory Mallet, nageur français, médaillé olympique du relais 4×200 mètres nage libre masculin aux Jeux Olympiques d’été 2012 mais également du relais 4×100 mètres nage libre à Pékin en 2008.

Franck Dumoulin, tireur français, au pistolet 10 et 50 mètres médaillé olympique du pistolet 10 mètres aux Jeux Olympiques d’été 2000 à Sydney.

