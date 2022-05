6ème édition “Les 12h du badminton” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

6ème édition “Les 12h du badminton” Valence, 7 mai 2022, Valence. 6ème édition “Les 12h du badminton” Gymnase Brossolette 17 Rue de Montesquieu Valence

2022-05-07 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-07 21:30:00 21:30:00 Gymnase Brossolette 17 Rue de Montesquieu

Valence Drôme EUR 5 5 “Les Fous du Volant”, association sportive pratiquant le badminton, organisent leur fameux évènement sportif convivial (pratiquant ou non le badminton) au profit de l’association “Vaincre la mucoviscidose”. lesfousduvolant26@gmail.com Gymnase Brossolette 17 Rue de Montesquieu Valence

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Gymnase Brossolette 17 Rue de Montesquieu Ville Valence lieuville Gymnase Brossolette 17 Rue de Montesquieu Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

6ème édition “Les 12h du badminton” Valence 2022-05-07 was last modified: by 6ème édition “Les 12h du badminton” Valence Valence 7 mai 2022 Drôme Valence

Valence Drôme