Gruchet-Saint-Siméon Seine-Maritime Gruchet-Saint-Siméon Au programme de cette 6eme édition du Festival retrouvez de nombreux artistes sur deux soirées:

-Vendredi : White feet et le groupe belge Travellin blue king qui présentera en avant-première son nouveau CD -Samedi : les élèves de l’école de musique Claude Debussy assurent l’introduction avec un mix de musiques avant de laisser place au prince du Bayou Alain de Nardis et au groupe de rock Shaggy Dog qui puise son inspiration musicale dans le punk et le ryhtm’n Blues, parfaitement dans la lignée de Dr Feelgood Le tarif sera de 15 € pour la soirée de vendredi, 20 € pour celle de samedi ou 28 € en pass deux jours, les réservations sont en ligne sur le site Jazz arts et musiques. Au programme de cette 6eme édition du Festival retrouvez de nombreux artistes sur deux soirées:

