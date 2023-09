6ème édition du Festival MIAM ! à la Fondation GoodPlanet ! Fondation GoodPlanet Paris, 23 septembre 2023, Paris.

Du samedi 23 septembre 2023 au dimanche 24 septembre 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Les 23-24 septembre 2023, le Festival MIAM ! dédié à l’alimentation durable revient à la

Fondation GoodPlanet !

Pour sa 6ème édition les 23 et 24 septembre 2023, le Festival MIAM ! met les petits plats dans les grands à la Fondation GoodPlanet ! La convivialité et le partage seront à l’honneur avec pour objectif de sensibiliser aux grands enjeux de l’alimentation durable de façon accessible, divertissante et pédagogique.

Pendant deux jours, le Domaine de Longchamp proposera des cours de cuisine XL avec Johanna Le Pape, cheffe pâtissière bien-être et engagée, ainsi que Chef Tomy, mais aussi des rencontres gourmandes, des démonstrations culinaires, des blindtest et quiz, un DJset… Ce week-end sera l’occasion de découvrir des offres de restauration pour tous les goûts avec Sezono, Coup d’Jus et le Camion Paillette (avec Marie Venet, ancienne cheffe Supernature) qui régaleront les gourmands de produits bio, de saison, pour des plats aussi bons dans l’assiette que pour la planète !

Au menu cette année :

Samedi 23 septembre, à vos marques, prêts, dégustez ! Dès 11h30, Saskinax vous révèle sa recette de bagel salé pour un petit déjeuner healthy, veggie et de saison, suivie à 14h30 des démonstrations culinaires de Mehdi Favri du restaurant Maslow, pour un plat 100% végétarien, généreux et créatif, puis à 16h30 du chef Fabien Borgel du restaurant 42 degrés pour un dessert surprenant. Aussi, à 15h30, profitez d’une promenade commentée dans le sentier avec cueillette sauvage en compagnie de Christophe de Hody, Fondateur du Chemin de la Nature.

Dimanche 24 septembre, on brunche avec la cheffe pâtissière Marie Sweet & Sour avant de devenir commis le temps d’un après-midi pour deux cours de cuisine XL dans la Clairière : un cheesecake revisité sur les conseils de Johanna Le Pape, cheffe pâtissière engagée, et une « Bolo party » avec le Chef Tomy ! Rendez-vous à 14h30 pour une rencontre avec Julien Sebbag et aussi, au Château avec la projection du film « De l’assiette à l’océan », suivie d’une rencontre gourmande avec l’association Blutopia pour découvrir un nouveau type de tartare.

Tout le week-end, profitez d’un jeu de piste « le goût des sens », un mur des gourmands pour partager ses bons plans, recettes et astuces, des balades pour découvrir le potager, des visites guidées des expositions et des ateliers pour toute la famille !

Retrouvez la programmation détaillée dans notre agenda ici !

Fondation GoodPlanet 1 carrefour de Longchamp 75016 Paris

Contact : https://www.goodplanet.org/fr/domaine/6eme-edition-du-miam-a-la-fondation-goodplanet/

Fondation GoodPlanet © Festival GoodPlanet