Voiron Voiron Isère, Voiron 6ème édition du Big Twelve basket Voiron Voiron Catégories d’évènement: Isère

Voiron

6ème édition du Big Twelve basket Voiron, 3 septembre 2021, Voiron. 6ème édition du Big Twelve basket 2021-09-03 – 2021-09-05 Campus de la Brunerie 180, boulevard de Charavines

Voiron Isère Venez découvrir une douzaine d’équipe nationale Européenne qui vont s’affronter pour préparer l’Europcup qui aura lieu à Paris. Au programme : matchs, échange, et valeurs sportives garantis. info@tremplinsport.fr +33 4 76 67 04 05 http://www.tremplinsport.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-21 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Voiron Autres Lieu Voiron Adresse Campus de la Brunerie 180, boulevard de Charavines Ville Voiron lieuville 45.38146#5.57644