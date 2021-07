6ème Edition des « Vignerons sur le Pont » Vers-Pont-du-Gard Vers-Pont-du-Gard, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Vers-Pont-du-GardVers-Pont-du-Gard.

Le syndicat des vins IGP Coteaux du Pont du Gard organise cet été pour la sixième fois, les soirées des « Vignerons sur le Pont », les 14, 21 et 28 juillet et les 4, 11 et 18 août de 19h à 23h00 au site du Pont du Gard, Rive Droite. À cette occasion, 25 vignerons, tous issus de l’appellation IGP Coteaux du Pont du Gard, vous donnent rendez-vous pour vous faire découvrir leurs cuvées d’excellence.La formule est accessible :- Un pass à 6 euros (2 tickets + un verre sérigraphié)- Un petit carnet pour noter ses coups de cœur- Un stand dédié pour faciliter les achats- Le parking gratuitCôté animations, de la musique avec :Le 14 juillet & le 18 août : Woobies Brothers proposant un répertoire Swing, Soul, Rythm and Blues sera à l’honneur !Le 21 juillet & 11 août : Tifen & Co est un duo proposant un répertoire de Soul et Funk !Le 28 juillet : Slice offrira un concert pop & soul covers !Le 4 août : Thomas Jagas et son Pop Rock alternatif viendra nous présenter ses compositions !Aussi, de 22h30 à 23h : Spectacle la Belle Étoile : Son et Lumière sur le Pont du Gard.Nouveauté cette année, un train desservira Remoulins au départ de Nîmes le 21 juillet et le 18 août.Côté restauration, présence de Food Trucks et du restaurant et espace snack des Terrasses. RESERVATION ICI

