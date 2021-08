6ème édition des Tablées de Vic Place de la Halle,65500 Vic en Bigorre, 10 septembre 2021, Vic-en-Bigorre.

2 soirs, 10 chefs, 10 plats : la recette magique pour un week-end populaire et convivial sous le signe du partage et de la découverte gustative. Cette année, le festival des Tablées de Vic se veut plus responsable et respectueux de l’environnement, et ce à tous les niveaux. Moins de papier, des contenants recyclés et recyclables, des produits transparents en termes de provenance et de qualité, mais aussi le compost des déchets post-festival… Autant de points qui feront partie intégrante de l’organisation de cette édition.

Entrées payantes, places limitées.

Vers un festival éco-responsable

