Chantilly Oise Chantilly Du 4 au 12 juin 2022 aura lieu sur le bassin versant de la Nonette la 6ème édition de la semaine de l’eau organisée par le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette.

Au programme:

Samedi 4 juin

-10h-14h: Conférence sur la protection de l’eau face au changement climatique et inauguration de la semaine de l’eau (sur invitation)

-15h-18h: Exposition de bateaux en bouteille et d’œuvres inédites de l’Art en Chemin au Pavillon de Manse de Chantilly

-15h-18h: Atelier parents-enfants création de maquette de bateaux au Pavillon de Manse de Chantilly. Dès 7 ans, sur inscription: http://pavillondemanse.com/ Dimanche 5 juin

-10h-17h: Exposition de bateaux en bouteille et d’œuvres inédites de l’Art en Chemin au Pavillon de Manse de Chantilly (fermé entre 12h30 et 13h30),

-10h: Conférence sur la gestion de l’eau face aux changements climatiques à la mairie de Gouvieux, Lundi 6 juin

-9h30-16h: Randonnée à vélo “Découverte de la Launette et ses trésors”. Départ de Senlis, environ 25km, sur inscription: animatrice.sagenonette@gmail.com,

-15h: Visite “l’Eau à Chantilly, de la Nonette à nos robinets”. Rendez-vous à l’hémicycle du Duc d’Aumale à Chantilly. Renseignements: m.labbe@ville-chantilly.fr, Mardi 7 juin

-10h-17h: Journée élus et acteurs du territoire “Vers une gestion plus durable des eaux pluviales face au changement climatique”. Sur invitation. Mercredi 8 juin

-14h: Atelier d’écriture “l’Eau, cet or bleu sous nos pieds” à la bibliothèque de Vineuil-Saint-Firmin, 3 rue de la Bouleautière. Adultes et adolescents à partir de 12 ans. Sur inscription: 03.44.57.10.26,

-15h: Atelier “Empreintes” pour réinventer les plaques d’égouts de la ville avec Fabien Bellagamba. Á Chantilly, sur inscription: m.labbe@ville-chantilly.fr. Atelier parents-enfants 4-7 ans, Jeudi 9 juin

-10h30 à 14h: SCOLAIRES: Chasse à l’eau, jeu de piste à la découverte des installations d’eau potable à Chantilly

-10h: Randonnée découverte des zones humides avec KARUNA Nature. Sur inscription: animatrice.sagenonette@gmail.com,

-14h: SCOLAIRES: ” À la découverte de la rivière”, Vendredi 10 juin

-10h30-16h30: SCOLAIRES Pièce de théâtre “Le grand mystère de l’eau” à St Maximin,

-10h30: Présentation du projet JADEN et clôture de la semaine de l’eau à Chantilly. Sur invitation,

-17h30: Atelier de création de produits ménagers naturels au Pavillon de Manse. Sur inscription auprès du CPIE: 03.44.31.32.64 Samedi 11 juin

-11h30: Inauguration l’Art et Chemin au Prieuré de Bray et à 14h au parc écologique de Senlis. Visite guidée des expositions au bord de l’Aunette

-15h à 17h: Atelier “Vous avez dit Wallace” à Chantilly. Sur inscription: m.labbe@ville-chantilly.fr. Dimanche 12 juin

-8h30-12h: Balade découverte "De Rully à Raray à travers le Valois". Départ de Rully. Sur inscription auprès du PNR: 03.44.63.65.65. Randonnée de 12km Toute la semaine, retrouvez l'exposition des dessins d'amphibiens et de rivière des élèves de Gouvieux et Vineuil-St-Firmin.

animatrice.sagenonette@gmail.com +33 3 44 32 99 80

