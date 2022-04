6ème Édition de la Convention Universtar Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

6ème Édition de la Convention Universtar Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, 14 mai 2022, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. 6ème Édition de la Convention Universtar Salle des fêtes de Saint-Thégonnec Park an Iliz Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

2022-05-14 – 2022-05-15 Salle des fêtes de Saint-Thégonnec Park an Iliz

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 6ème Édition de la convention Universtar. Celle-ci est basée dans l’univers des super héros et des artistes. Au programme : avec le dessinateur de comics “Fox Boy”, un grand conférencier en la personne de Xavier Fournier … des jeux de rôles avec des incroyables cosplays de la France entière !

