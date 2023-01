6ème édition de la Balad’Espoir Lampaul-Ploudalmézeau Lampaul-Ploudalmézeau OT IROISE BRETAGNE Lampaul-Ploudalmézeau Catégories d’Évènement: Finistère

Lampaul-Ploudalmézeau

6ème édition de la Balad’Espoir Lampaul-Ploudalmézeau, 7 mai 2023, Lampaul-Ploudalmézeau OT IROISE BRETAGNE Lampaul-Ploudalmézeau. 6ème édition de la Balad’Espoir Terrain de camping municipal Lampaul-Ploudalmézeau Finistère

2023-05-07 – 2023-05-07 Lampaul-Ploudalmézeau

Finistère Lampaul-Ploudalmézeau La 6ème édition de la Balad Espoir au profit de lutte contre le Cancer aura lieu le dimanche 7 mai 2023 à Lampaul Ploudalmézeau. Sont proposés 4 circuits de randonnées pédestres 4, 6, 10 et 16 kms et 1 circuit rando vélo-route de 50 kms. Buvette et crêpes sur le site du terrain de camping. Les fonds récoltés sont reversés à l’association brestoise Halte au Cancer. leperemichel@free.fr +33 6 16 92 05 68 Lampaul-Ploudalmézeau

dernière mise à jour : 2023-01-13 par OT IROISE BRETAGNE

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Lampaul-Ploudalmézeau Autres Lieu Lampaul-Ploudalmézeau Adresse Terrain de camping municipal Lampaul-Ploudalmézeau Finistère OT IROISE BRETAGNE Ville Lampaul-Ploudalmézeau OT IROISE BRETAGNE Lampaul-Ploudalmézeau lieuville Lampaul-Ploudalmézeau Departement Finistère

Lampaul-Ploudalmézeau Lampaul-Ploudalmézeau OT IROISE BRETAGNE Lampaul-Ploudalmézeau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lampaul-ploudalmezeau-ot-iroise-bretagne-lampaul-ploudalmezeau/

6ème édition de la Balad’Espoir Lampaul-Ploudalmézeau 2023-05-07 was last modified: by 6ème édition de la Balad’Espoir Lampaul-Ploudalmézeau Lampaul-Ploudalmézeau 7 mai 2023 finistère Lampaul-Ploudalmézeau Lampaul-Ploudalmézeau, Finistère OT IROISE BRETAGNE Terrain de camping municipal Lampaul-Ploudalmézeau Finistère

Lampaul-Ploudalmézeau OT IROISE BRETAGNE Lampaul-Ploudalmézeau Finistère