6EME CONGRES INTERNATIONAL D’ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE – DEMONSTRATIONS ET EXPERIMENTATIONS Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hrault

Pézenas

6EME CONGRES INTERNATIONAL D’ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE – DEMONSTRATIONS ET EXPERIMENTATIONS Pézenas, 27 octobre 2022, Pézenas. 6EME CONGRES INTERNATIONAL D’ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE – DEMONSTRATIONS ET EXPERIMENTATIONS

Place Gambetta Pézenas Hrault

2022-10-27 14:30:00 14:30:00 – 2022-10-27 18:30:00 18:30:00 Pézenas

Hrault Le 6ème Congrès International d’Archéologie Expérimentale – organisé par les associations Experimenta et Grepam se déroulera pour la première fois hors d’Espagne, à Pézenas entre les 25 et 28 octobre 2022.

L’expérimentation au service de l’archéologie !

Les congrès du CONEXP réunissent des chercheurs de divers horizons thématiques travaillant sur les sociétés du passé, du Paléolithique aux périodes historiques (technologues, tracéologues, archéozoologues, environnementalistes, etc.). Au programme : des conférences, des présentations de poster, des expérimentations en direct, des démonstrations et des visites de sites ! Place Gambetta centre historique de Pézenas & retenue d’eau de la Peyne

Expérimentations et artisans d’art de Pézenas : allumage du feu, travail du bois, bronze, cuir, fromages antiques, gravure sur pierres, musique préhistorique, navigation à l’aide de pirogues néolithiques, taille du silex, vannerie…et plus. L’expérimentation au service de l’archéologie !

Les congrès du CONEXP réunissent des chercheurs de divers horizons thématiques travaillant sur les sociétés du passé, du Paléolithique aux périodes historiques (technologues, tracéologues, archéozoologues, environnementalistes, etc.). 6thexperimentalarchaeology@gmail.com +33 4 11 79 01 23 Pézenas

dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Catégories d’évènement: Hrault, Pézenas Autres Lieu Pézenas Adresse Place Gambetta Pézenas Hrault Ville Pézenas lieuville Pézenas Departement Hrault

Pézenas Pézenas Hrault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenas/

6EME CONGRES INTERNATIONAL D’ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE – DEMONSTRATIONS ET EXPERIMENTATIONS Pézenas 2022-10-27 was last modified: by 6EME CONGRES INTERNATIONAL D’ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE – DEMONSTRATIONS ET EXPERIMENTATIONS Pézenas Pézenas 27 octobre 2022 Hrault Pézenas Place Gambetta Pézenas Hrault

Pézenas Hrault