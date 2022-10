6EME CONGRES INTERNATIONAL D’ARCHEOLOGIE EXPERIMENTALE – CONFERENCE MODELISER LES GESTES TECHNIQUES, TRAVAIL DU CUIR Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Le 6ème Congrès International d’Archéologie Expérimentale – organisé par les associations Experimenta et Grepam se déroulera pour la première fois hors d’Espagne, à Pézenas entre les 25 et 28 octobre 2022.

L’expérimentation au service de l’archéologie !

Les congrès du CONEXP réunissent des chercheurs de divers horizons thématiques travaillant sur les sociétés du passé, du Paléolithique aux périodes historiques (technologues, tracéologues, archéozoologues, environnementalistes, etc.). Au programme : des conférences, des présentations de poster, des expérimentations en direct, des démonstrations et des visites de sites ! Conférence ouverte au grand public par S. Beyries de l’Université de Nice Sophia Antipolis.

