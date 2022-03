6ème Brocante de la Base de loisirs de Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Saint-Leu-d'Esserent

6ème Brocante de la Base de loisirs de Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent, 15 mai 2022, Saint-Leu-d'Esserent. 6ème Brocante de la Base de loisirs de Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent

2022-05-15 – 2022-05-15

Saint-Leu-d’Esserent Oise 0 La Base de loisirs de Saint-Leu d’Esserent organise le dimanche 15 mai sa 6ème Brocante, toute la journée.

Entrée et parking gratuit ce jour-là. Pour les visiteurs:

Interdit aux animaux. Restauration et animations sur place toute la journée Pour les exposants:

Début des inscriptions pour les stands le 19 avril à l’accueil de la Base du lundi au vendredi 14h-17h (sauf jours fériés).

4€/mètre pour les habitants de Saint-Leu/Saint-Maximin/Montataire/Thiverny

5€/mètre pour les “extérieurs” (dont 1€ reversé au Secours Populaire)

Minimum 2 Mètres. Renseignements au 03 44 56 77 88 / 03 44 56 77 82 ou 07 87 22 42 54

brocantebasestleu@gmail.com La Base de loisirs de Saint-Leu d’Esserent organise le dimanche 15 mai sa 6ème Brocante, toute la journée.

Entrée et parking gratuit ce jour-là. Pour les visiteurs:

Interdit aux animaux. Restauration et animations sur place toute la journée Pour les exposants:

Début des inscriptions pour les stands le 19 avril à l’accueil de la Base du lundi au vendredi 14h-17h (sauf jours fériés).

4€/mètre pour les habitants de Saint-Leu/Saint-Maximin/Montataire/Thiverny

5€/mètre pour les “extérieurs” (dont 1€ reversé au Secours Populaire)

Minimum 2 Mètres. Renseignements au 03 44 56 77 88 / 03 44 56 77 82 ou 07 87 22 42 54

brocantebasestleu@gmail.com brocantebasestleu@gmail.com La Base de loisirs de Saint-Leu d’Esserent organise le dimanche 15 mai sa 6ème Brocante, toute la journée.

Entrée et parking gratuit ce jour-là. Pour les visiteurs:

Interdit aux animaux. Restauration et animations sur place toute la journée Pour les exposants:

Début des inscriptions pour les stands le 19 avril à l’accueil de la Base du lundi au vendredi 14h-17h (sauf jours fériés).

4€/mètre pour les habitants de Saint-Leu/Saint-Maximin/Montataire/Thiverny

5€/mètre pour les “extérieurs” (dont 1€ reversé au Secours Populaire)

Minimum 2 Mètres. Renseignements au 03 44 56 77 88 / 03 44 56 77 82 ou 07 87 22 42 54

brocantebasestleu@gmail.com Base de loisirs saint leu desserent

Saint-Leu-d’Esserent

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Saint-Leu-d'Esserent Autres Lieu Saint-Leu-d'Esserent Adresse Ville Saint-Leu-d'Esserent lieuville Saint-Leu-d'Esserent Departement Oise

Saint-Leu-d'Esserent Saint-Leu-d'Esserent Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leu-desserent/

6ème Brocante de la Base de loisirs de Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent 2022-05-15 was last modified: by 6ème Brocante de la Base de loisirs de Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent 15 mai 2022 Oise Saint-Leu-d'Esserent

Saint-Leu-d'Esserent Oise