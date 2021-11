6ème Biennale Exposition-Vente au profit de Solidarités Nouvelles pour le Logement Salle des Marronniers, 27 novembre 2021, Fontenay-lès-Briis.

6ème Biennale Exposition-Vente au profit de Solidarités Nouvelles pour le Logement Samedi 27 novembre, de 14h à 20h Dimanche 28 novembre, de 10h à 18h Salle des Marronniers 1, allée des Marronniers – 91640 Fontenay-lès-Briis Entrée libre Les 27 et 28 novembre prochains se tiendra la 6ème exposition-vente des artistes de l’association Hélium au profit de SNL (antennes Pays de Limours, Les Molières et Vallée de Chevreuse). **Hélium** L’association Hélium a pour vocation de fédérer et faire connaître les artistes du territoire de la Vallée de Chevreuse et organise en ce sens divers événements artistiques dont notamment le Parcours d’Artistes qu’elle organise chaque année en octobre. Elle a également une vocation sociale et d’entraide : elle soutient l’association SNL depuis 2010, en co-organisant, tous les deux ans, une exposition/vente à son profit : en effet, la moitié des gains sera reversée par les artistes sous forme de dons. Pour cette 6ème édition, les artistes seront 44 à proposer à la vente des petits formats à des prix raisonnables dans la salle des Marronniers, à Fontenay-lès-Briis. Une tombola (5€ le ticket) est également organisée afin de permettre au public de gagner l’une des trois œuvres au choix mises en jeu, d’une valeur de 100€ chacune. **Solidarités Nouvelles pour le Logement **L’association SNL a pour vocation, grâce à ses membres bénévoles, de favoriser la création de logements destinés à des personnes seules ou des familles en situation précaire, comme une transition avant une réinsertion dans le circuit locatif. Localement, les groupes locaux SNL du Pays de Limours et de la Vallée de Chevreuse ont ainsi hébergé, depuis 1996, plus de 120 familles dans un parc de 32 logements. En 2022, 18 réalisations supplémentaires seront proposées. Ces projets sont soutenus financièrement par l’état, les départements, les communes et la Fondation Abbé Pierre. Mais la recherche de fonds propres est indispensable en complément, d’où la nécessité d’organiser des événements comme cette exposition vente par exemple, qui fait appel à la générosité des personnes privées. **Les 44 artistes **Valérie Anceaume Gutierrez, Barus, Corine Bouladoux, Klasien Boulloud, Cécile Bourgoin-Odic, Michel Brouand, Bus, Audrey Cavalloni, Hélène Courvoisier, François Cuau, Cécile Dachary, Laurence De Saint Martin, Michel Di Maggio, Cj Dubreuil, Dominique Eliane Ducouret, Claudie Gimeno, Françoise Gomes, Sophie Hamel, Flor Heliot, Daniel Hess, Catherine Hoang, Sophie Jouan, Thibault Laget-ro, Claude Laurent, Marie Lavault, Sylviane Le Boulc’h, Sun-Hee Lee, Caroline Leite, Coline Louber, Frédéric Marquis, Pascal Mollet, Fabienne Nuyttens-Perin, Raphaël Plaisance, Patrick Pogu, Jean-Paul Privat, Christophe Renault, Marie Romain, Rudolf Rosch, Maximilien Schaeffer, Shaftaï, Chris Sharpe, Bernard Sustrac, Véronique Tiberge, YaYa K.

