6ème biennale des arts Cuiseaux, 20 août 2022 – 18 septembre 2022

L'évènement culturel de l'été 2022 avec deux expositions phares : Pierre Puvis de Chavannes "Les collections privées Françaises" (Galerie des Puces et Galerie d'Hauteville)et Speedy Graphito "Une histoire de famille". (Galerie de la Mairie et Galerie du château des Princes d'Orange). Autres événements de la biennale des arts : diverses expositions d'artistes contemporains, peintres et sculpteurs (Eglise, Parc de l'Hôtel Nayme, Galerie du château des Princes d'Orange). Et diverses animations : expositions d'artistes chez les habitants, concours "peindre Cuiseaux en liberté" et initiation à la pratique de la peinture ou du modelage.

cuiseauxpayspeintres@gmail.com http://www.cuiseaux-paysdespeintres.fr/

cuiseauxpayspeintres@gmail.com http://www.cuiseaux-paysdespeintres.fr/

