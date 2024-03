6ème Aquathlon de Villeneuve-Loubet Centre nautique Villeneuve-Loubet, dimanche 1 septembre 2024.

6ème Aquathlon de Villeneuve-Loubet Centre nautique Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

Un RDV pour les adeptes de sport en mer et de running. L’Aquathlon villeneuvois alterne sur 3 boucles la natation ( distance 3 x 300 m ) et la course à pied ( distance 3 x 1800 m ). Inscription obligatoire.

12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 09:00:00

fin : 2024-09-01 12:00:00

Centre nautique Bd Tabarly

Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

