6ème Académie des Musiciens de Saint-Julien – Conférence par Marie Van Rhijn

Orne

6ème Académie des Musiciens de Saint-Julien – Conférence par Marie Van Rhijn 2021-08-10 12:15:00 12:15:00 – 2021-08-10 Salle des fêtes Place du Général de Gaulle
Mortagne-au-Perche Orne

Mortagne-au-Perche Orne L’Académie des Musiciens de Saint-Julien organise sa 6e Académie de musique ancienne du 9 au 15 août 2021 à Mortagne-au-Perche.

Cette académie a le plaisir d’accueillir de nombreux stagiaires professionnels, futurs professionnels et amateurs éclairés en flûte traversière, flûte à bec, hautbois, basson, violon, viole de gambe, luth, guitare et clavecin.

Nouveauté cette année : l’Académie des Musiciens de Saint-Julien propose un atelier de chant choral dirigé par Antoine Sicot avec au programme la messe Assumpta est Maria de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Conférence – La Basse Continue en Italie par Marie Van Rhijn

