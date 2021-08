Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche, Orne 6ème Académie des Musiciens de Saint-Julien – Balade Musicale Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

Orne

6ème Académie des Musiciens de Saint-Julien – Balade Musicale Mortagne-au-Perche, 14 août 2021, Mortagne-au-Perche. 6ème Académie des Musiciens de Saint-Julien – Balade Musicale 2021-08-14 17:00:00 – 2021-08-14 Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche 36, place du Général de Gaulle

Mortagne-au-Perche Orne L’Académie des Musiciens de Saint-Julien organise sa 6e Académie de musique ancienne du 9 au 15 août 2021 à Mortagne-au-Perche.

Cette académie a le plaisir d’accueillir de nombreux stagiaires professionnels, futurs professionnels et amateurs éclairés en flûte traversière, flûte à bec, hautbois, basson, violon, viole de gambe, luth, guitare et clavecin.

Nouveauté cette année : l’Académie des Musiciens de Saint-Julien propose un atelier de chant choral dirigé par Antoine Sicot avec au programme la messe Assumpta est Maria de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Balade Musicale par les stagiaires de l’Académie, en partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche, le samedi 14 août dès 17h. Concerts de musiques baroques dans différents lieux patrimoniaux de la ville, accompagnés de commentaires historiques par l’association Mortagne-au-Perche Patrimoine

