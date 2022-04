6e trail de la chaume Givry Givry Catégories d’évènement: Givry

9 13 EUR Inscription sur internet UNIQUEMENT

https://chronometrage.com/evenement/trail-de-la-chaume-2022 Jusqu’au 20 mai 2022 à minuit Programme de la journée:

Courses enfants (2 euros) :

– Départ 9h15: 2 km, D+ 52m; Benjamins (2010-2009)

– Départ 9h20 : 1,4 km, D+ 23m; Ecole d’athlétisme (2015-2013) et poussins (2012-2011) Courses enfants NON CHRONOMETREES Courses adultes (9 ou 13 euros) :

Catégories cadets (8,7km) juniors, espoirs, séniors et vétérans (8,7 et 15,6km).

– Départ 10h00: 15,6 km, D+ 570m, 13€

– Départ 10h10: 8,7 km, D+ 240m, 9€ Inscription en ligne! traildelachaume@gmail.com https://traildelachaumeblog.wordpress.com/informations-generales/ Inscription sur internet UNIQUEMENT

