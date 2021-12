6e Nuit de la Lecture Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne, 21 janvier 2022, Labège.

6e Nuit de la Lecture

Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30

**18h30 : En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut** Lecture/interprétation : Pascale Bessard, Christophe Merle Piano : Livi C’est une histoire d’amour fou, un premier roman qui veut « botter le cul à la raison ». Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur «Mr. Bojangles» de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C’est elle qui a adopté le quatrième membre de la famille, Mlle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans l’appartement. C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom. Durée : 50 mn **19h30 Lectures partagées** Les bibliothécaires et lecteurs volontaires pourront lire leurs textes préférés. **20h00 Remise du prix « Bibliothèque citoyenne** **de l’année »** Le Schéma départemental de Lecture publique comporte dans ses objectifs de « promouvoir l’hybridation des bibliothèques » en en faisant des lieux de citoyenneté. Ce prix récompense une action particulièrement convaincante dans ce domaine.

GRATUIT | Pas de réservation nécessaire

La Médiathèque départementale vous ouvre ses portes pour la 6e Nuit de la lecture sur le thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! »

Médiathèque Départementale de la Haute-Garonne 611 rue Buissonnière 31670 LABEGE Labège Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T21:00:00