Découvrez notre atelier de réparation textile 6E – Les Réparables Service de réparation de vêtements Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Découvrez notre atelier de réparation textile 6E – Les Réparables Service de réparation de vêtements Lyon, 20 octobre 2023, Lyon. Découvrez notre atelier de réparation textile Vendredi 20 octobre, 10h00, 14h00 6E – Les Réparables Service de réparation de vêtements Venez découvrir notre atelier de réparation de vêtements.

Notre atelier Les Réparables de Lyon ouvre ses portes et vous accueille pour vous faire découvrir la réparation de vêtements.

Au cours de votre visite, vous aurez l’occasion de rencontrer notre opératrice en réparation et découvrir notre concept de réparation. 6E – Les Réparables Service de réparation de vêtements 6 rue d’Enghien 69002 Lyon Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « communication@lesreparables.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:30:00+02:00

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00 Amandine Vignal Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Métropole de Lyon Autres Lieu 6E - Les Réparables Service de réparation de vêtements Adresse 6 rue d'Enghien 69002 Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville 6E - Les Réparables Service de réparation de vêtements Lyon latitude longitude 45.752808;4.826753

6E - Les Réparables Service de réparation de vêtements Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/