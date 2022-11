6e l’Avent des créateurs Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: 13400

80 exposants dans divers domaines d’activités dans une salle de 1500 m² décorée aux couleurs de Noël et musique d’ambiance.

Plein d’idées cadeaux pour les fêtes.

Tous les après-midi de 14h à 17h vous pourrez voir le Père Noël et prendre votre enfant en photo gratuitement avec votre téléphone.

Espace enfants avec maquilleuses et activités créatives.

Grande tombola de créateurs, tirée le dimanche à 17h

3 lots 450€ . 300€ . 250€… L’Avent des créateurs en partenariat avec radio France bleu

