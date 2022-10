6E JOURNÉES SCIENTIFIQUES DU MINERVOIS – CONFÉRENCES ET PRESENTATIONS Siran Siran Catégories d’évènement: Hrault

Hrault La Communauté de communes du Minervois au Caroux est partenaire de l’association Menerbés dans l’organisation de cet événement, avec l’appui de la commune de Siran. Durant 2 jours, les huit conférencier-e-s se succèderont dans la salle socioculturelle, pour faire découvrir « le verre et les verriers en Languedoc et Roussillon ».

Programme des 2 jours :

SAMEDI 12 NOVEMBRE

9h/9h15 café d’accueil

9h15/9h30 introduction

9h30 / 11h00 Danièle FOY « Produire du verre dans l’Antiquité romaine ».

11h15 / 12h15 Jordi MACH « L’artisanat verrier médiéval au regard des sources écrites roussillonnaises (XIIIe-XVe siècles) »

12h15 : repas selon les envies

– tiré du sac sur place

– ou livraison repas-traiteur (entrée plat dessert : 17€) Commande avant le 9/11 au 06 15 40 57 06

14h00/ 15h00 Madeleine BERTRAND « Le verre du Languedoc au musée du verre de Sorèze »

15h15 / 16h15 Benjamin DODSON présentation de la collection « Verre de la Montage Noire »

16h30 / 17h15 Marie VALLÉE-ROCHE présentation de l’exposition « Verriers et verreries à Minerve » DIMANCHE 13 NOVEMBRE

9h/9h15 café d’accueil

9h15/10h15 Isabelle COMMANDRÉ « L’artisanat verrier forestier en Bas-Languedoc entre la fin du Moyen Âge et le XVIIIe siècle : données archéologiques »

10h30/ 11h30 Vivien VASSAL « L’artisanat verrier du Gard aux périodes médiévale et moderne : État de la question »

11h30/12h30 Christian FOURNIÉ « Le verre Mousseline, premier verre à vitre décoratif industrialisé »

13h : pause repas

Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de repas au restaurant L’Auberge de Ferrals-les-Montagnes – Réservation obligatoire au 04 67 95 03 83 (nombre de places limité)

14h30 VISITE SUR SITE accompagnée par Marie VALLÉE-ROCHE Four verrier de Catalo – Verreries de Moussans chaussures de marche obligatoires 17h00 Pot de clôture à Siran offert par la Commune Pour cette 6 édition, la Communauté de communes et Menerbés prendront place à Siran Au programme, le patrimoine verrier sera à l’honneur avec des intervenant-e-s multiples, faisant chacun miroiter leur spécialité au travers de conférences, expositions, atelier et visite accompagnée. Pensez à réserver votre place pour les ateliers ! Siran

