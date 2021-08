6e journées du LYSA Couvent des Jacobins, 2 septembre 2021, Rennes.

Le lymphome constitue le 1er cancer du sang avec plus de 18 000 nouveaux cas par an en France. Au programme de ce congrès scientifique d’envergure : * point sur les avancées dans les traitements du lymphome * importance de la recherche clinique * suivi digitalisé du patient * focus sur les traitements innovants dont les CAR-T cells -Rennes * place de la recherche clinique et biologique avec l’immunothérapie etl’immunomonitoring * point de vue du patient [Consulter le programme détaillé](https://www.centre-congres-rennes.fr/uploads/sites/4/2021/08/6e_journee_LYSA_2021_Rennes-2021-Programme-global.pdf) **A propos du LYSA** [Le LYSA](https://experts-recherche-lymphome.org/lysa/) regroupe près de 120 centres cliniques en France, Belgique, Portugal, Suisse et Israël. Au travers de protocoles internationaux ou d’études transversales ou translationnelles, le LYSA collabore avec les principaux groupes de recherche clinique impliqués dans la recherche sur le lymphome en Europe, au Canada et en Australie. Ces journées permettent de partager toutes les informations et actualités d’ordre scientifique concernant les avancées dans la compréhension et le traitement des lymphomes.

