6e Géofestival Alpin 2022
Centre des Congrès le Majestic
241 all du Majestic
Chamonix-Mont-Blanc

2022-07-19 20:00:00 – 2022-07-19 22:30:00 Centre des Congrès le Majestic 241 all du Majestic

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie EUR 25 35 Le Géofestival® est un évènement nature et grand public, festif, culturel et artistique qui sensibilise aux liens entre la roche, le sol, la biodiversité et les activités humaines. Il croise les regards entre la science et les savoirs locaux. geofestivalalpin@gmail.com +33 6 75 03 38 69 http://www.geofestival2022.com/ Centre des Congrès le Majestic 241 all du Majestic Chamonix-Mont-Blanc

